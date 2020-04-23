Исмаилов порадовался смене имиджа Емельяненко

https://static.news.ru/photo/e62586c0-8608-11ea-84d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: maga_isma/instagram

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов отреагировал на решение будущего соперника, многократного чемпиона мира по боевому самбо Александра Емельяненко изменить стиль.

Лысая ты башка, Саня! Знал, что однажды тебе это скажу, — сказал Исмаилов в ролике на своей странице в Instagram.

38-летний Емельяненко ранее неоднократно шутил над причёской представителя средней и полутяжёлой весовых категорий, однако сам побрился налысо после того, как это сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Бой Емельяненко — Исмаилов был перенесён с 3 апреля на 24 июля и должен пройти в Москве в рамках турнира АСА 107.

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