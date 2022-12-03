Исмаилов победил Шлеменко в главном бою турнира в Екатеринбурге Исмаилов победил Шлеменко в главном бою турнира RCC 13 в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Магомед Исмаилов

Завершился главный поединок турнира по смешанным единоборствам RCC 13 в Екатеринбурге. Российский боец среднего веса (до 84 кг) Магомед Исмаилов победил соотечественника, экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко.

В первом раунде Исмаилов получил преимущество за счет успешного перевода соперника в партер и доминирования в нем. Во втором раунде бойцы работали в стойке, где преимущество также было у Магомеда, в конце он провел успешный тейк-даун.

Схожая картина наблюдалась в третьем и четвертом раундах, где также преимущество было у Исмаилова. Он переводил соперника в партер и был острее в разменах. Пятый раунд прошел полностью в стойке и получился равным, но судьи сняли со Шлеменко балл за удар ногой после команды «стоп».

По итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержал Исмаилов: 50:44.

Исмаилов и Шлеменко дрались за специальный пояс RCC. Для 36-летнего Исмаилова эта победа стала 17-й в карьере при трех поражениях. 38-летний Шлеменко теперь имеет 61 победу при 15 поражениях.