Хуком по свободе: как боксёры и бойцы становятся преступниками

Не бывает плохих наций и религий, преступником может стать кто угодно. С этим сложно спорить, хотя есть люди, у которых другое мнение. А как насчёт профессий? За последний месяц мы увидели сразу несколько ситуаций, где в крайне невыгодном свете выставили себя бойцы ММА и боксёры. Вспомним об этих случаях и проанализируем, как мастера боевых искусств проходят путь от резиновой клетки до железной.

В ноябре — декабре 2020 года российское медийное пространство раскачали сразу три истории, связанные с криминальным поведением бойцов смешанного стиля. Эти имена были на слуху по причинам, не связанным со спортом. Адам Яндиев и Сергей Харитонов устроили разборку в коридоре «Лужников», Гаджимурад Антигулов ввязался в пьяную драку на свадьбе, затем избил «обидчика» за кулисами, а Ислам Аббасов применил физическую силу на дороге после конфликта с водителем другой машины.

Во всех трёх случаях дело не дошло до реальных сроков из-за примирения сторон, но легко могло закончиться тюрьмой для каждого из участников. Возможно, за исключением Харитонова, который сам получил по голове, а не бил. К его поведению тоже есть вопросы, дескать, почему не довёл разбирательство до конца, если грозился сделать это, но это вопросы морального, а не правового характера. Всем остальным просто повезло, что их «жертвы» согласились пойти на мировую.

В предыдущие годы таких случаев было наверняка немало, но публичными стали всего несколько. Из известных в России бойцов за металлической решёткой оказывались Александр Емельяненко, Расул Мирзаев и Марат Балаев. Это те, о которых знает вся страна. Есть наверняка и намного менее известные ребята, о которых просто так много не говорили.

Емельяненко-младший — вообще рекордсмен по числу резонансных попаданий в отделения полиции. То он подерётся с кем-то в баре, то во дворе собственного дома, то устроит дебош в самолёте, то на золотом «Мерседесе» в пьяном виде протаранит полицейские машины и уйдёт от наказания. Но однажды он в тюрьму-таки сел: в 2014 году за изнасилование домработницы, похищение её паспорта и склонение к употреблению наркотиков. За решёткой Александр провёл два с половиной года, а мог и намного больше. Это был не первый случай, когда он отправился в места не столь отдалённые, но о событиях начала 2000-х известно не так много.

Ещё одна очень громкая история, которую хорошо помнят не только фанаты ММА — это непредумышленное убийство Мирзаевым студента из Москвы Ивана Агафонова. Это случилось в 2011 году. 25-летний Расул после словесной перепалки в ночном клубе «Гараж» пробил левый хук в челюсть 19-летнему студенту, тот упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Потом пришёл в себя, но в больнице снова потерял сознание, уже навсегда: отёк мозга, кома, смерть.

Мирзаев провёл в СИЗО чуть больше года и вышел на свободу в ноябре 2012-го после того, как его дело переквалифицировали на более мягкую статью: «с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть», на «причинение смерти по неосторожности». Далеко не всем то решение показалось честным, но протестов на «Манежной» не последовало.

Александр Емельяненко Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё один известный боец ММА, отбывавший срок, — Марат Балаев, чемпион ACA с 2016 по 2018 год. Его история самая необычная: с помощью дверных отмычек грабил дома во Владикавказе, чтобы прокормить семью. Несколько лет Балаев вёл такой образ жизни, пока не попался полицейским. Они решили проверить документы, а он как раз шёл с ограбления с полными сумками. В итоге в 27 лет Марат сел в тюрьму на целую декаду, а когда вышел, стал чемпионом ACA — в 40 лет.

Среди боксёров тоже есть немало криминальных элементов: в тюрьме сидели Майк Тайсон (три года за изнасилование) и Бернард Хопкинс (пять лет за грабежи), Адонис Стивенсон (четыре года за мошенничество) и Клиффорд Этьен (105 лет за ограбление, угон машины с заложниками и стрельбу по полицейским). Последний вряд ли когда-то увидит свободу, а ведь в начале 2000-х он дрался с Тайсоном и Николаем Валуевым.

А сколько ещё было менее громких случаев. В этом году двое российских боксёров оказались на грани тюрьмы: чемпион России Георгий Кушиташвили был задержан росгвардейцами в момент «снятия закладки» в одном из домов на Фрунзенской набережной. Его поймали с наркотиками, а при задержании он ещё и одному из полицейских вмазал. Как ни странно, обошлось без реального срока, единственное наказание — исключение из сборной.

Сергей Ковалёв, экс-чемпион мира в полутяжёлом весе, также избежал реального срока, но получил условный. Три года ему дали за то, что побил американскую малоизвестную актрису Джейми Фронтц за то, что та отказала ему в сексе. Это случилось 9 июня 2018 года. На суде она рассказала, что Ковалёв нанёс ей удары по лицу, в результате чего девушка получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. Кроме того, он пнул собаку актрисы.

В итоге Ковалёв пошёл на сделку с прокуратурой, чтобы та сняла с него обвинения в уголовном преступлении. Так в ведомстве и сделали, а боксёр признал себя виновным в административном правонарушении. Его обязали возместить судебные издержки в размере $220 и записаться на курсы по управлению гневом. Неплохой финал истории, учитывая, что могло быть. Сергей может спокойно продолжить боксёрскую карьеру — 30 января он подерётся в Москве с 24-летним узбеком Бектемиром Меликузиевым.

Так почему мастера боевых искусств так часто попадают в криминальные и околокриминальные истории? Есть целая серия причин, среди которых: тяжёлое детство (среди бойцов вы почти не найдёте выходцев из обеспеченных семей), привычка решать проблемы силой (каждый из них расскажет десятки историй про уличные разборки), вспыльчивый и горячий характер (среди бойцов практически нет тихонь) и ощущение вседозволенности. Последнее касается не всех, но в целом физически сильным и чего-то добившимся в жизни людям такое свойственно. Комбинация всех этих компонентов служит отличным трамплином для попадания из резиновой клетки в железную.