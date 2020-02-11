https://static.news.ru/photo/307efd8a-4ccc-11ea-912a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от веса авторитетного портала Sherdog.com, обойдя предыдущего лидера Джона Джонса.

Причиной перестановки стало неубедительное выступление Джонса в прошедшие выходные на турнире UFC 247. В бою с официальным претендентом Домиником Рейесом чемпион сумел отстоять титул решением судей, однако по мнению большинства экспертов, президента UFC Дэйны Уайта и многих болельщиков, победу одержал именно Рейес, выигравший первые три раунда. Отметим, что по данным статистики, он нанёс в них больше значимых ударов.

Как писал NEWS.ru, Александр Емельяненко рассказал, как будет проходить его бой с Магомедом Исмаиловым, который, по его мнению, «сдохнет» спустя 20 секунд.