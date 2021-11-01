Гаджиев ответил, когда может пройти третий бой между Минеевым и Исмаиловым

Президент российского MMA-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил мнение, что третий поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым может состояться во второй половине 2022 года. Об этом функционер заявил NEWS.ru.

Мне кажется, этот бой мог бы случиться осенью 2022 года. Что касается запаса энергии и сил, надо обращаться к Исмаилову и его штабу. Какой у них план. Что-то нужно менять, это однозначно. Но ребята не дураки. Уверен, в подготовительном процессе будут сделаны существенные изменения. Нельзя выходить и предъявлять те же аргументы, что в прошлый раз. Мы все видели, что это не работает, — сказал Гаджиев.

До настоящего момента Минеев и Исмаилов дважды встречались друг с другом в клетке. Первый поединок прошёл в октябре 2018 года и завершился неоднозначной ничьей. Три года спустя бойцы провели реванш, в котором Владимир одержал победу нокаутом. Схватка завершилась в третьем раунде.

Ранее российский боец ММА в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что их бой с Владимиром Минеевым маловероятен. Сейчас у них обоих другие планы.