https://static.news.ru/photo/cd9c5e84-4a3b-11ea-8fda-fa163e074e61_660.jpg Джин Ю Фрей Фото: jinhyufrey/instagram.com

В Канзас-Сити завершился турнир Invicta 39, в главном бою которого американка Джин Ю Фрей победила по очкам соотечественницу Эшли Камминс и отстояла титул чемпионки Invicta в минимальном весе.

Соперницы уже встречались в 2017 году, когда верх также взяла Фрей. В этот раз поединок получился более упорным, но все трое судей отдали чемпионке три раунда из пяти.

Как сообщал NEWS.ru, российский борец Марат Гафуров впервые в карьере проиграл приёмом на турнире One в Индонезии.