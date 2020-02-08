В Канзас-Сити завершился турнир Invicta 39, в главном бою которого американка Джин Ю Фрей победила по очкам соотечественницу Эшли Камминс и отстояла титул чемпионки Invicta в минимальном весе.
Соперницы уже встречались в 2017 году, когда верх также взяла Фрей. В этот раз поединок получился более упорным, но все трое судей отдали чемпионке три раунда из пяти.
Как сообщал NEWS.ru, российский борец Марат Гафуров впервые в карьере проиграл приёмом на турнире One в Индонезии.
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