Фергюсон: Нурмагомедов должен быть лишён своего титула

https://static.news.ru/photo/40b9f6b6-7470-11ea-b28c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский боец Тони Фергюсон считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов должен быть лишён своего титула, так как не хочет драться.

Ранее 1 апреля Нурмагомедов написал в соцсетях, что бой с Фергюсоном отменён. Таким образом, бой между спортсменами не может состояться уже пять лет, ранее состязания срывались из-за травм обоих бойцов.

Я немного злюсь на Хабиба, у него была возможность остаться здесь. Он был в Абу-Даби, у него был шанс вернуться до того, как Россия закрыла границы. Он не хочет драться и должен быть лишен своего титула, — заявил Фергюсон в интервью телеканалу ESPN.

Как писал NEWS.ru ранее, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что не может вылететь на бой с американцем Тони Фергюсоном, который намечен на 18 апреля, из-за того, что Россия на фоне пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение. В Росавиации бойцу посоветовали воспользоваться частным самолётом, так как частные авиаперевозки не остановлены.