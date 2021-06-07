Емельяненко: бойцы должны драться друг с другом, а рэперы — петь на сцене

Российский боец ММА, экс-чемпион PRIDE Фёдор Емельяненко стал почётным гостем чемпионата России в Кемерово. В ходе общения с журналистами он поделился впечатлениями от прошедших соревнований и планами на завершение карьеры.

— Как прошёл ваш первый день на чемпионате?



— Мы прилетели, обсудили планы на будущее, встречались с митрополитом.

— Как возникла идея проведения чемпионата России на кузбасской земле?



— У нас уже был опыт проведения соревнований в Кемерово. Город зарекомендовал себя с лучшей стороны. Чемпионат России здесь был запланирован за несколько лет. Керрит Браун (президент Международной федерации ММА. — NEWS.ru) приехал сюда посмотреть на уровень соревнований и остался очень удовлетворён.

— В следующем году Союз ММА России отмечает 10-летний юбилей. Что было сделано за эти годы и какие перспективы видите у развития спорта?



— Сделано многое. Практически в каждом регионе России у нас есть своё представительство, мы зарекомендовали себя как одна из лучших федераций в Министерстве спорта России. У нас есть уже заслуженные мастера спорта и заслуженные тренеры России, развиваем детский спорт. Наша организация является отличной платформой и для дальнейшей профессиональной карьеры. Наши ребята становятся чемпионами UFC и Bellator. Мы развиваемся вместе с Союзом.

Фёдор Емельяненко fedoremelianenkoofficial/instagram.com

— Насколько активно вы сейчас тренируетесь?



— Я активно готовлюсь вместе с ребятами, прошёл двухнедельный сбор в Старом Осколе, где Валентин Молдавский готовится оспорить вакантный пояс Bellator. Наша молодёжь выступает на любительских соревнованиях, и я остаюсь в строю.

— Скотт Кокер говорил о нескольких вариантах соперников для вас. Вы определились с выбором?



— Это громко сказано. Мы обсуждали эту тему, я выразил своё отношение. Как я понимаю, Скотт собирается провести мероприятие в Москве и, возможно, у нас будет даже титульный бой с участием Вадима Немкова или кого-то из ребят.

— Алистар Оверим и Жуниор дос Сантос входят в круг ваших соперников? Что думаете о них?



— Да, входят. Это хорошие бойцы, но посмотрим. Через две недели я поеду с Валентином в Америку, и там будет детальный разговор.

— Как вы относитесь к разговорам болельщиков, что вас надо пожалеть и не выводить уже на соперников такого уровня?



— Спасибо им большое за беспокойство, но я готов биться.

— Говорят, что вашим соперником мог стать Брок Леснар?



— Я не уверен, что он собирается продолжать карьеру в ММА и будет возможность с ним встретиться.

— До конца карьеры у вас остался один или два боя?



— По контракту у меня два боя, но условия позволяют мне закончить карьеру и после первого.

— Рэпер Джиган, который выступал сегодня на вечере боёв, может подраться с вашим братом Александром. Что вы думаете по поводу их противостояния по правилам бокса?



— Я не являюсь поклонником рэпера Джигана и считаю, что ему нужно выступать на сцене, а бойцу — драться с бойцами.

— Вам предлагали подобные фрик-бои?



— Нет. Я задавался вопросом о своём участии в боксе, но потом отказался.

— А как относитесь к кулачным боям и другим нестандартным поединкам?



— Я против таких боёв. Когда ММА начинали развиваться, они проводились, но сейчас это спорт по правилам. Когда я работал в министерстве, видел много таких проектов и просьб поддержать их. Многие люди пытались найти своё место в мире единоборств, но я за то, чтобы проводить бои по правилам.

— Насколько вам интересен в качестве соперника Фабрисиу Вердум — боец, нанёсший вам первое настоящее поражение в карьере?



— Было обсуждение его со Скоттом, когда Фабрисиу начал делать громкие заявления, но Скотт сказал, что у нас нет контракта с Фабрисиу, поэтому заявления — это одно, а контракт — это другое. Любое желание должно подкрепляться контрактом с организацией.

— Но вам был бы интересен такой бой?



— Да. Мне было бы это интересно. Но сейчас у меня есть интересное предложение о сопернике, его должен первым озвучить Скотт Кокер.