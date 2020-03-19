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Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев рассказал о том, как прошёл первый чемпионат Лиги боевого самбо.

По его словам, презентация Лиги прошла в Сочи. Президент Лиги Аркадий Ротенберг открыл соревнования. А президент РФ Владимир Путин был почётным гостем на этом соревновании. На этих соревнованиях начали выставлять две оценки, а также оценивать ударную технику.

Главный принцип в боевом самбо — не бить лежачего. Владимиру Владимировичу этот подход очень понравился. Больше изменений нет, но они, возможно, будут еще дорабатываться, — отметил Елисеев в разговоре с argumenti.ru.

Он также добавил, что многие спортивные мероприятия отменили из-за коронавируса, так как нельзя рисковать здоровьем спортсменов и зрителей.

Как писал NEWS.ru, Международная федерация самбо (FIAS) объявила о переносе ближайших турниров, запланированных до конца апреля, из-за распространения инфекции коронавируса.