Российский дзюдоист Нияз Ильясов стал серебряным призёром проходящего в Токио чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 100 кг.
В финальном поединке он уступил со счётом 2:1 португальцу Жорже Фонсеке после того, как в полуфинале в упорном противостоянии взял верх над прошлогодним чемпионом мира корейцем Чо Гу Хамом.
Для Ильясова эта медаль чемпионата мира стала второй в карьере. Год назад он завоевал бронзу в Баку. В копилке российских дзюдоистов теперь две серебряных и одна бронзовая награды.
Как сообщал News.ru, российский дзюдоист Денис Ярцев стал бронзовым призёром чемпионата мира по дзюдо в Токио.