https://static.news.ru/photo/e5438cd6-cb21-11e9-835a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский дзюдоист Нияз Ильясов стал серебряным призёром проходящего в Токио чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 100 кг.

В финальном поединке он уступил со счётом 2:1 португальцу Жорже Фонсеке после того, как в полуфинале в упорном противостоянии взял верх над прошлогодним чемпионом мира корейцем Чо Гу Хамом.

Для Ильясова эта медаль чемпионата мира стала второй в карьере. Год назад он завоевал бронзу в Баку. В копилке российских дзюдоистов теперь две серебряных и одна бронзовая награды.

Как сообщал News.ru, российский дзюдоист Денис Ярцев стал бронзовым призёром чемпионата мира по дзюдо в Токио.