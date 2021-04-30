Мальдонадо заявил о победе над Фёдором Емельяненко в 2016 году

https://static.news.ru/photo/fa9ce194-ab40-11eb-8b1e-96000091f725_660.jpg Фабио Мальдонадо Фото: fabiomaldonado2017/instagram.com

Бразильский боец смешанных боевых искусств Фабио Мальдонадо рассказал о словах Фёдора Емельяненко, которые тот сказал ему после их поединка в 2016 году.

Я и до боя с Фёдором был известен, но после меня узнало намного больше людей. Я думаю, что выиграл тот бой, так говорят и в Бразилии. Первый раунд я забрал со счётом 10:8. Но для меня результат не так важен, намного важнее слова Фёдора, он сказал, что я самый сильный боец, с которым он дрался, у меня большое сердце. Для меня было честью вообще выйти на бой с Фёдором, я не знаю ни одного человека, который бы не восхищался им, — сказал Мальдонадо корреспонденту NEWS.ru.

Бой Мальдонадо с Емельяненко прошёл в 2016 году в Санкт-Петербурге и завершился победой россиянина решением большинства судей. Затем результат был пересмотрен в сторону ничьей, после чего победу вернули Фёдору. В первом раунде того поединка россиянин оказался в тяжёлом нокдауне.

В 2018 году сообщалось, что Мальдонадо требует $200 тысяч за реванш с Емельяненко.