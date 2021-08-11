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Борец получил $1 млн от депутата за победу на ОИ, но убрал сумму из поста

21:00, 11 августа 2021
Борец получил $1 млн от депутата за победу на ОИ, но убрал сумму из поста Абдулрашид Садулаев Фото: Wang Yuguo/XinHua/Global Look Press
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Россиянин Абдулрашид Садулаев, ставший олимпийским человеком по вольной борьбе, признался, что депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил ему $1 млн. Однако вскоре из публикации на странице в Instagram с благодарностью сумма пропала.

Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио, — было написано под публикацией.

Но спустя некоторое время спортсмен убрал конкретную сумму. В остальном пост остался прежним.

7 августа Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом. Он победил американца Кайла Снайдера со счётом 6:3. 25-летний дагестанец также завоёвывал золото Олимпиады-2016 года в Рио. После победы стало известно, что именно он станет знаменосцем. 

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