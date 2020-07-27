Боец ММА Тайгибов объяснил поведение Емельяненко после боя с Исмаиловым

https://static.news.ru/photo/938a9986-d01e-11ea-831c-fa163e074e61_660.jpg Курбан Тайгибов Фото: kurban_taigibov/instagram.com

Российский боец смешанных единоборств Курбан Тайгибов считает, что Александр Емельяненко мог находиться в состоянии алкогольного опьянения на видео, снятом в сочинском аэропорту и появившемся в Сети после поединка с Магомедом Исмаиловым.

Мы летели из Сочи в Москву в одном самолёте. И так получилось, что мы последние заходили с моим тренером. И Александр тоже подошёл. Он расслабился после боя, решил чуть расслабиться, отдохнуть. Ну вы правильно поняли всё, — сообщил Тайгибов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) 24 июля. Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум заявил о желании дать реванш россиянину Фёдору Емельяненко. Бразилец отметил, что хочет встретиться с ним в октагоне.

Он добавил, что считает Емельяненко «лучшим бойцом». Правда, где может состояться этот турнир, Вердум пока не знает.