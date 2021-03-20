Бетербиев оценил свою победу над Дайнесом

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Российский боксёр Артур Бетербиев остался недоволен своим выступлением в бою с немцем Артуром Дайнесом в бою за титул чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе.

Я рад что всë закончилось. Перед боем журналисты говорили, что я фаворит, но это неправильно, мне такое нельзя говорить. Я постарался всë сделать, но не на 100 процентов получилось. Соперник был не таким, как мы думали и готовились, он был сложнее. После девятого раунда тренер мне сказал: хватит спать. И как только я начал работать, всë закончился, — передаëт слова Бетербиева корреспондент NEWS.ru.

Поединок Бетербиева с Дайнесом завершился победой россиянина техническим нокаутом в десятом раунде — в команде немца выбросили полотенце после тяжелого нокдауна.

Эта победа стала 16-й для Бетербиева в профессиональной карьере в 16 поединках, все — нокаутом. Дайнес потерпел второе поражение при 19 победах и одной ничьей.

NEWS.ru сделал материал об этом бое и обо всëм вечере бокса в Москве.