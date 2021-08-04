Артём Сурков проиграл поединок за бронзу в греко-римской борьбе

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Российский борец греко-римского стиля Артём Сурков потерпел поражение от египтянина Мохаммеда Ибрагима Эль-Саеда в схватке за бронзу в весовой категории до 67 кг.

В первом периоде россиянин получил балл за счёт пассивности соперника, а во второй половине схватки в аналогичной ситуации уступил ему тот же балл.

В итоге второй раз (в первые в четвертьфинале во вчерашней схватке с украинцем Парвизом Насибовым) россиянин уступил сопернику по последнему действию и остался без медалей Олимпийских игр. Также бронзовую медаль вместе с египтянином завоевал немец Франк Штеблер, победивший грузина Рамаза Зоидзе.

Олимпийским чемпионом в этой весовой категории стал иранец Мохамед Реза Гераеи.

Как сообщалось ранее, российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев рассказал, какая заставка на телефоне помогла ему выиграть Олимпийские игры.