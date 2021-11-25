Александр Емельяненко попытался повалить Сантоса при встрече

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видеозапись встречи со своим будущим противником Марсио Сантосом. Российский спортсмен в шутку бьёт бразильца по плечу, а затем пытается повалить его на землю. Видео доступно на странице Емельяненко в социальной сети Instagram.

На записи видно, как Емельяненко и Сантос приезжают на совместный эфир, а затем находятся в студии. При этом сначала Александр в неполную силу бьёт Марсио кулаком по плечу, а затем пробует провести подсечку. Однако бразилец не даёт ему осуществить тейкдаун, после чего будущие оппоненты обмениваются парой фраз.

За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 37 боёв, в которых одержал 29 побед (25 — досрочно), потерпел восемь поражений, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Александр известен по выступлениям в японском промоушене PRIDE, в 2010 году победил Энди Бегтссона и взял пояс чемпиона ProFC.

В послужном списке Сантоса значится 16 побед (14 — досрочно), шесть поражений и одна ничья. В России он провёл шесть поединков, в которых одержал одну победу, потерпел четыре поражения, а ещё один бой свёл вничью. Среди его оппонентов были такие известные бойцы, как Александр Шлеменко и Артур Гусейнов.

Ранее экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко признался, что ему сложно оценить шансы на победу Александра Емельяненко в поединке с Марсио Сантосом на AMC Fight Nights 106. Как сказал прославленный боец, ветеран PRIDE давно не дрался с профессионалами, поэтому крайне сложно понять, в каком состоянии он находится.