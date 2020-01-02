https://static.news.ru/photo/b57df92e-2d6d-11ea-a275-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Ни у кого из посторонних нет права морализаторствовать о том, как публичной личности жить и что делать. Такое мнение высказала балерина Анастасия Волочкова.

Она заявила, что её не трогают комментарии в социальных сетях со стороны злопыхателей и тех людей, которые только и могут, что судачить, осуждать или изливать завистливую желчь.

Это низость и ущербность, — написала Волочкова в Instagram.

Она предположила, что это происходит от того, что такие люди сами не имеют возможности насладиться полноценным отдыхом, но завидуют такой возможности у других.

Публикацию танцовщица сопроводила фотографией в стиле ню. На снимке видно, как она сидит на кровати в позе, которая создаёт ощущение, будто звезда полностью обнажена.

При этом Волочкова отметила, что старается делиться с поклонниками только позитивными эмоциями. И не считает никого вправе давать ей наставления, в чём плавать или как отдыхать на яхтах.

Это мы решим сами! Важно, чтобы было с кем! А у меня всегда есть с кем... — заявила балерина.

Волочкова уехала из России на отдых в конце 2019 года. Как писал NEWS.ru, она отправилась в Таиланд. Отдыхать звезда на этот раз предпочла на острове Пхукет.