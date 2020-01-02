Ни у кого из посторонних нет права морализаторствовать о том, как публичной личности жить и что делать. Такое мнение высказала балерина Анастасия Волочкова.
Она заявила, что её не трогают комментарии в социальных сетях со стороны злопыхателей и тех людей, которые только и могут, что судачить, осуждать или изливать завистливую желчь.
Это низость и ущербность, —
написалаВолочкова в Instagram.
Она предположила, что это происходит от того, что такие люди сами не имеют возможности насладиться полноценным отдыхом, но завидуют такой возможности у других.
Публикацию танцовщица сопроводила фотографией в стиле ню. На снимке видно, как она сидит на кровати в позе, которая создаёт ощущение, будто звезда полностью обнажена.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Какое же это счастье-находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни. Но они считают возможным судачить, осуждать и изливать завистливую желчь, не имея при этом возможностей позволить себе то, что позволяем мы. Это низость и ущербность. Не обращайте внимания, как делаю это я. Желаю вам радости и пребывания в любви и свободе, как поступаю я. Я утопаю в море счастья! И с вами делюсь позитивными эмоциями. Достойные-оценят И никто не имеет права давать наставления, в чем нам плавать в море и отдыхать на яхтах! Это мы решим спми Важно, чтобы было с кем! А у меня всегда есть с кем Этого и не могут простить недолюбленные тети Ну, простите. Реально не могу на яхте и на пляже загорать и плавать в пальто#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #отдых #море
При этом Волочкова отметила, что старается делиться с поклонниками только позитивными эмоциями. И не считает никого вправе давать ей наставления, в чём плавать или как отдыхать на яхтах.
Это мы решим сами! Важно, чтобы было с кем! А у меня всегда есть с кем... — заявила балерина.
Волочкова уехала из России на отдых в конце 2019 года. Как писал NEWS.ru, она отправилась в Таиланд. Отдыхать звезда на этот раз предпочла на острове Пхукет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен