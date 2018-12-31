Кейт Миддлтон отказалась охотиться при Меган Маркл

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Кейт Миддлтон (в центре)

Жизнь королевских семей продолжает обрастать слухами

Герцогиня Кембриджская использовала свой дробовик только после отъезда невестки, Меган Маркл. Кейт Миддлтон присоединилась к принцу Уильяму для участия в охоте на фазанов лишь после того, как герцог и герцогиня Сассекские покинули поместье Сандрингем в графстве Норфолк.

Вся королевская семья собралась в поместье Сандрингем, чтобы отведать рождественских блюд. Здесь же шла охота на фазанов. Однако герцогиня Кембриджская деликатно подождала, пока Меган уедет, поскольку ходили слухи, что кровавые виды спорта огорчают жену принца Гарри.

Охотничий инстинкт

Охота на фазанов — традиционное развлечение британских монархов. Цыплят специально выращивают в поместье, и с октября по январь открыта охота на подросших птиц. Все мужчины в королевской семье — азартные охотники и отличные стрелки; женщины обычно не принимают участия в охоте. Однако с приходом в королевскую семью новых герцогинь, Кейт и Меган, традиции подверглись реформам. В середине декабря News.ru сообщал, что принц Гарри принял решение отказаться от охоты на фазанов ради беременной жены. Отвращение Меган к убийству животных вызвало проблемы ещё в 2017 году, когда Гарри охотился на диких кабанов в Германии. Поняв, что Меган огорчает охота, принц проигнорировал охоту на куропаток в Балморале в сентябре этого года.

Однако сюжет с охотой на фазанов получил развитие. Королевская семья категорически отрицала, что Меган запретила Гарри присутствовать. Daily Mail 31 декабря опубликовала мнение источника, близкого к королевской семье, и стало понятно, что Гарри всё же поохотился.

«Меган поняла, что члены королевской семьи делали это (охотились на фазанов. — Ред.) на протяжении веков и не собираются менять привычки, — сказал источник. — Меган не веганка и даже не вегетарианка, но не любит излишней жестокости по отношению к животным. Гарри объяснил ей, что количество птиц в поместье должно быть уменьшено и что всё это — часть управления поместьем».

Меган вняла увещеваниям и не стала сражаться с многовековыми традициями. Вместе с Гарри она приняла участие в обеде из мясного ассорти и салатов, который состоялся в День подарков, сразу же после охоты, в которой участвовали мужчины из королевской семьи. Все собрались на Лесной ферме, куда Меган прибыла вместе с королевой и принцем Филиппом, уже после стрельбы.

«Меган наслаждалась обедом и хорошо ладила с Кейт, но я не уверен, что она могла бы положительно отнестись к тому, что Кейт примет участие в стрельбе по фазанам», — продолжил откровенничать источник.

«Амазонка Кембриджская»

Кейт, как сообщали СМИ, очень хотела выйти в поле со своим дробовиком. Но она подождала, пока Меган уедет из поместья, и только на следующий день отправилась охотиться. Жена принца Уильяма — единственная женщина из королевской семьи, которая страстно увлеклась охотой. Ей не терпелось попасть в число участников охоты на фазанов. Кейт даже «инвестировала» в своё собственное охотничье ружьё по этому случаю. Pool/ZUMAPRESS.com/Glaobal Look Press Меган Маркл (справа)

Источник сообщил газете: «Кейт часто выходит на стрельбы, когда остаётся в Анмер-Холле (загородный дом Кембриджей в Сандрингеме), и стала действительно хорошим стрелком. Она увлечена охотой, стрельбой и рыбной ловлей, а её новое ружьё 20-го калибра идеально подходит для стрельбы по птицам».

Ранее никто из женщин в британской королевской семье не охотился. Вот разве что королева Елизавета, будучи молодой, позволяла себе пойти следом за группой охотников и подбирать подстреленных фазанов и куропаток.

В эпицентре сплетен

Весь год британская королевская семья давала почву для разнообразных сплетен. Помимо двух свадеб, состоявшихся в 2018 году, и грядущего переезда королевы и членов семьи из-за капитального ремонта в Букингемском дворце, поводом для обсуждения стали отношения между жёнами двух принцев — Кейт и Меган. Раскол между ними произошёл ещё в мае, перед свадьбой Меган. Обсуждались наряды подружек невесты, и Меган Маркл сказала нечто, что заставило расплакаться Кейт Миддлтон. С тех пор все отношения между ними рассматривали буквально «в микроскоп». Однако, вопреки сплетникам, Кейт и Меган объединились на Рождество: герцогини шли по дороге на рождественскую службу в Сандрингеме бок о бок, улыбаясь и мило беседуя.

Тем не менее имя Меган Маркл — одно из самых «кликабельных» не только в Великобритании, но и во всём мире. За ней следят все модные журналы мира, уверяя, что герцогиня Сассекская одевается лучше, чем Леди Гага. Считается, что Меган повлияла на манеру одеваться принца Гарри, своего супруга, сделав его стиль более экологичным. Одна из последних новостей: под влиянием Меган изменились и привычки Кейт Миддлтон. Её одеяния стали более свободными.

Обсуждаются детали прежней жизни Меган Маркл, включая сложные отношения с отцом, возможный переезд матери Меган в Англию сразу после рождения ребёнка, отказ её же (матери) от предложения королевы Елизаветы приехать на Рождество и будущее участие Джорджа Клуни в крестинах ребёнка, которого весной ждут в семье Гарри и Меган (уже известно, что это девочка). Хотя большая часть слухов о Меган, просочившихся в СМИ, подаётся со знаком плюс, некоторые из них всё же откровенно негативны. Так, довольно часто таблоиды пишут о том, что Меган нарушает этикет, а буквально в последние дни перед встречей нового, 2019 года разразился «наркоскандал»: на свет вытащили переписку Меган от 2012 года, когда она сочеталась браком с Тревором Энгельсоном. Из переписки стало ясно, что Меган лично скручивала косяки с марихуаной для тех, кто пришёл на её свадьбу. Учитывая, что на Ямайке, где проходила свадьба, марихуана была запрещена, деяние трактуется как противозаконное. Впрочем, сегодняшнему имиджу Меган это вряд ли навредит.

«Всё могут короли!»

Общее число королевских семейств в Европе превышает несколько десятков. Нет сомнений — из всех ныне существующих потомков королей древнейших кровей британская монархия — самая активная. Возможно, такое впечатление складывается из-за прозрачности всего, что происходит в Букингемском дворце и прочих резиденциях отпрысков Елизаветы II.

Монархи Великобритании

Весь мир помнит основные события 2018 года — роскошную свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, трогательное бракосочетание принцессы Евгении, первый выход принца Уильяма и Кейт Миддлтон с третьим по счёту ребёнком, крошечным Луи, празднование дня рождения Её Величества и яркие кадры путешествия Гарри и Меган.

Из грустного: 18 апреля сообщили, что во дворце королевы умер пёс по кличке Уиллоу — последний корги Елизаветы II. Из необычного: 22 сентября 2018 года троюродный брат Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен сочетался законным браком с неким Джеймсом Койлом. Britain Празднование дня рождения Ее Величества королевы Великобритании Елизаветы II

Королевство Бельгии

Король Бельгии Филипп и королева Матильда оказались страстными болельщиками. Для них 2018 год стал годом чемпионата мира по футболу. Они лично поздравили футболистов национальной сборной с победой над англичанами, сообщал ранее News.ru. Бельгийцы в итоге заняли третье место чемпионата мира по футболу. Конец года не был столь радужным — 21 декабря стало известно, что королевство Бельгии осталось без правительства. Филипп принял отставку премьер-министра Шарля Мишеля. Он призвал политическую элиту страны принять экономический, международный и бюджетный вызовы, стоящие перед государством, а население — выполнить социальные обязательства, особенно по сохранению окружающей среды. В таких обстоятельствах монаршему семейству не до интриг.

Королевство Дании

Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик 13 февраля 2018 года умер от рака лёгкого на 84-м году жизни.

Королевство Испании

Испанию весь год трясло из-за желания каталонцев отделиться. Король Испании Филипп VI был вовлечён в эту политическую интригу. Что, впрочем, не помешало ему внимательно следить за ЧМ-2018: испанский монарх даже поздравил российского президента Владимира Путина по телефону с победой сборной России в матче 1/8 финала. Из прочего важного при дворе испанской линии Бурбонов: София Испанская 2 ноября отметила своё 90-летие.

Всё это выглядит «озёрной гладью» после жутких коррупционных скандалов, сотрясавших монаршую семью Испании в годы правления Хуана Карлоса I, который в итоге был вынужден уступить корону в 2014 году Филиппу VI. Эхо скандалов прозвучало и в 2018 году — муж инфанты Кристины Иньяки Урдангарин, зять короля, сел на пять лет за растрату. Срок он отбывает в женской тюрьме Бриевы.

Королевство Нидерландов

Инес Соррегьета, младшая сестра королевы Нидерландов Максимы, много лет страдала от анорексии и депрессии. В июне 2018-го тело Инес нашли в её апартаментах в Буэнос-Айресе — носительница крови Оранской линии европейских монархов покончила с собой.

Королевство Норвегии

В семействе Харальда V, короля Норвегии, царит тишь и благодать. Их Величества и кронпара 10 декабря 2018 года исполнили ежегодную приятную обязанность — вручили Нобелевскую премию мира. После этого монаршие особы разбрелись по своим загородным домам отмечать Рождество поближе к природе: король с женой направились в частную королевскую резиденцию Kongsseteren в элитном районе Осло; кронпринц Хокон с супругой, принцессой Метте-Марит, и их дети — в частный дом в горах, а принцесса Марта Луиза со своими детьми поехала на частную виллу в Осло.