Раскрыты главные эрогенные зоны знаков зодиака

Определённые части тела связаны со знаком зодиака человека. Конечно, лучше прямо спросить у партнёра, какие прикосновения нравятся ему больше всего. Но иногда можно преподнести сюрприз, угадав желания любовника. Об эрогенных зонах разных знаков зодиака написала газета Metro. Например, слабым местом Овна является лицо. Они любят лёгкие поцелуи, ласки щёк, лба, шеи и кожи головы, также представителей знака привлекает красный цвет.

Больше всего на свете Тельцы любят поесть . Поэтому они будут приветствовать в спальне появление еды и закусок. Тельцы также очень отзывчивы на поглаживание и массаж горла, шеи и мочек ушей.

Близнецы любят сопровождать речь жестами. Их руки и кисти чрезвычайно чувствительны к прикосновениям. Массаж этих частей тела является единственным средством заставить их замолчать.

У Раков самой чувствительной является область груди, поэтому здесь следует задержаться подольше. В особенности если речь идёт о совместном душе. Следует учитывать, что полнолуние оказывает на управляемых Луной Раков большое влияние. Их чувства становятся более обострёнными.

До нервного срыва Львов могут довести две физические зоны — волосы и позвоночник. Нежное поглаживание или укладка, массаж спины вызовут приступ удовольствия.

Девы прирождённые чистюли, их возбуждает вымытая до скрипа кожа. Они определённо благосклонно воспримут предложение вместе посетить душ.

Управляемые Венерой Весы особенно чувствительны в области поясницы и ниже. Этот знак, чтобы расслабиться, должен чувствовать себя спокойно и уравновешенно. Поэтому торопливые попытки сразу перейти к делу они не оценят.

В отличие от Скорпионов, которые обожают быстрые и решительные сценарии. И чем откровеннее, тем лучше.

Стрельцы очень чувствительны к области бёдер. Попробуйте обсудить с ними планы на будущее, мягко поглаживая в этой зоне, и увидите, чем всё закончится. Особенно на свежем воздухе.

У Козерогов самыми чувствительными зонами являются колени и бёдра.

Водолеи крайне чувствительны в области икр и лодыжек. Поэтому стоит снять с них обувь и мягко провести пальцами вверх и вниз по голени.

Рыбы начнут трепетать от волнения, если привести их к морю, реке, озеру или даже в ванную. После массажа ног они превратятся в пластилин в умелых руках.