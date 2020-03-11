Меган Маркл поделилась с друзьями впечатлениями от «прощального» визита в Великобританию. Поездка подтвердила правильность решения расстаться с королевской семьёй, заявила герцогиня Сассекская.
Супруга принца Гарри рассказала близкому кругу, что с нетерпением возвращается в Канаду к маленькому сыну,
Между членами семьи нет тепла, и она хочет растить Арчи в доме, который полон смеха, радости и объятий, — сообщил порталу один из приятелей Меган Маркл.
Герцогиня уточнила, что во время посещения Соединённого Королевства её общение с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон было сведено к минимуму. По словам Маркл, герцогиня Кембриджская едва ли смотрела на неё.
Как писал NEWS.ru, принц Гарри и его супруга 31 марта официально прекратят исполнение обязанностей работающих членов британской королевской семьи.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен