https://static.news.ru/photo/c2fbfec2-6443-11ea-bc5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pete Maclaine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл поделилась с друзьями впечатлениями от «прощального» визита в Великобританию. Поездка подтвердила правильность решения расстаться с королевской семьёй, заявила герцогиня Сассекская.

Супруга принца Гарри рассказала близкому кругу, что с нетерпением возвращается в Канаду к маленькому сыну, пишет DailyMail.com.

Между членами семьи нет тепла, и она хочет растить Арчи в доме, который полон смеха, радости и объятий, — сообщил порталу один из приятелей Меган Маркл.

Герцогиня уточнила, что во время посещения Соединённого Королевства её общение с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон было сведено к минимуму. По словам Маркл, герцогиня Кембриджская едва ли смотрела на неё.

Как писал NEWS.ru, принц Гарри и его супруга 31 марта официально прекратят исполнение обязанностей работающих членов британской королевской семьи.