Хромченко назвала самый удачный наряд на первое свидание

https://static.news.ru/photo/338bb92c-338b-11eb-ae3e-fa163e074e61_660.jpg Эвелина Хромченко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Эвелина Хромченко рассказала, какой наряд представит женщину на первом свидании в самом выгодном свете. Это романтичный образ, который поможет настроить мужчину на правильный лад и не перейти на вульгарности.

Чтобы избежать последнего, эксперт в сфере моды посоветовала женщинам отказаться на первое свидание от экстравагантных нарядов. К тому же не стоит приходить на встречу «слишком нарядной».

Иначе мужчина может испугаться, что не потянет такую красавицу. А вот на второе свидание можно и нарядиться, — сказала Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале .

Телеведущая посоветовала выбрать для первого свидания маленькие чёрные, белые и красные платья, которые сейчас в моде. И лучше всего, если они будут без глубоких вырезов, ярких рисунков и принтов, которые могут отвлечь внимание от самой женщины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко рассказала, как создать актуальный образ, и назвала главный антитренд сезона. Именно на сочетании двух разных миров строится стилистическое решение любого модного комплекта, считает стилист.