https://static.news.ru/photo/aa5bcf32-9e87-11e9-9fab-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

Продолжение романа Кэндес Бушнел «Секс в большом городе» на русском языке появится в октябре 2019 года. Об этом заявил директор по маркетингу и маркетинговым коммуникациям издательства АСТ Дмитрий Яронов.

Продолжение популярного романа «Секс в большом городе» в октябре появится на русском языке, — цитирует Яронова РИА Новости .

На английском языке книга выходит 6 августа. Она будет называться «Is There Still Sex In The City?»

Сборник статей журналистки Кэндес Бушнел «Секс в большом городе» впервые вышел в свет в виде книги в 1997 году. Через год состоялась премьера одноимённого сериала.

Как писал News.ru, последняя серия «Секса в большом городе» стала самой рейтинговой в истории сериала. В 2005 году TV Land поставил эпизод на 91-е место в списке «Самых неожиданных моментов в истории телевидения», а 22 мая 2011 года TV Guide присвоил финалу 14-е место в списке «Самых незабываемых телевизионных финалов».