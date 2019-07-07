https://static.news.ru/photo/e6878e0e-a0d7-11e9-bd05-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Скриншот Disney's Mulan - Official Teaser

Кинокомпания Disney представила трейлер нового фильма «Мулан».

Рекламный ролик опубликован на платформе YouTube .

В компании отметили, что в новой ленте будут играть знаменитые актёры: Ифэй Лю, Донни Йен, Скотт Ли, Йосон Ан, Гун Ли и Джет Ли. Режиссёром картины стал Ники Каро, а сценаристами — Рик Яффо, Аманда Сильвер, Элизабет Мартин и Лорен Хайнек.

Фильм повествует о девушке Мулан, которая отправилась в китайскую императорскую армию вместо своего больного отца.

Ранее News.ru сообщал, что кинокомпания СТВ на своём YouTube-канале опубликовала финальную версию приключенческого фильма «Тайна печати дракона». Картина является второй частью приключений картографа Джонатана Грина, начавшихся в ленте «Вий 3D».