Кинокомпания Disney представила трейлер нового фильма «Мулан».
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В компании отметили, что в новой ленте будут играть знаменитые актёры: Ифэй Лю, Донни Йен, Скотт Ли, Йосон Ан, Гун Ли и Джет Ли. Режиссёром картины стал Ники Каро, а сценаристами — Рик Яффо, Аманда Сильвер, Элизабет Мартин и Лорен Хайнек.
Фильм повествует о девушке Мулан, которая отправилась в китайскую императорскую армию вместо своего больного отца.
Ранее News.ru сообщал, что кинокомпания СТВ на своём YouTube-канале опубликовала финальную версию приключенческого фильма «Тайна печати дракона». Картина является второй частью приключений картографа Джонатана Грина, начавшихся в ленте «Вий 3D».