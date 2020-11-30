Суд для свидетелей Иеговы: верующие тайно собирались в московской квартире

24 ноября 2020 года Следственный комитет сообщил о том, что возбуждено уголовное дело против участников организации «Общество свидетелей Иеговы». Верховный суд признал движение экстремистским и запретил его деятельность в России ещё в 2017 году. Следователи решили возбудить дело после информации о том, что в Москве организованы управленческие центры иеговистов. В суд были направлены ходатайства об аресте участников запрещённого движения, но суд отказался помещать всех обвиняемых под стражу. Подробности — в материале NEWS.ru.

В вину последователям движения «Свидетели Иеговы» вменяется организация в Москве «деятельности Управленческого центра свидетелей Иеговы в России и его структурных подразделений». Следствие считает, что они, зная, что организация признана в России экстремистской, в июне 2019 года на северо-востоке Москвы создали местное религиозное подразделение. В течение почти полутора лет в одной из квартир на улице Челюскинской проходили конспиративные сборы. Там, по версии следствия, сторонники движения изучали религиозную литературу, а также «иные источники информации», в которых пропагандировалось учение свидетелей Иеговы. СК упоминает и «другие действия», которые совершали участники движения, но что это были за действия, не уточняется. Следственный комитет также сообщает, что в рамках расследования проводятся обыски не только в Москве, но ещё в 20 регионах страны.

Обстановка квартиры в Москве, где действовал центр Свидетели Иеговы (организация признана экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ) Следственный комитет РФ/РИА Новости

26 ноября следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте четверых участников движения — Ивана Чайковского, Виталия Комарова, Сергея Шаталова, Юрия Чернышёва. Однако суд отказался арестовывать иеговистов, отправив Шаталова под домашний арест, как того просила его защита, а оставшимся троим продлил срок задержания до 72 часов. Об этом попросило следствие, чтобы предоставить суду больше аргументов в пользу ареста. Таким образом, мера в отношении них избиралась днём позже, 27 ноября, но заключения под стражу добиться так и не удалось и обвиняемые уехали домой. Ещё одного фигуранта дела Вардана Закаряна тоже отправили под домашний арест уже 30 ноября. Все пятеро пробудут под этой мерой пресечения до 23 января 2021 года.

Чайковского, Комарова, Шаталова и Чернышёва следователи обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества (ч.1 статьи 282.2 УК), Закаряна — в вербовке лиц в экстремистскую организацию (ч. 1.1 статьи 282.2 УК). По словам адвоката фигуранта Чернышевского, Закарян был избит, позже его госпитализировали.

Адвокат Сергея Шаталова Алексей Альянов в разговоре с NEWS.ru сказал, что суд принял решение отправить под домашний арест Шаталова, так как следствием не было представлено доказательств того, что он может скрыться от органов предварительного расследования.

Сама суть обвинения не совсем ещё понятна, по крайней мере, для нас. И мы заявили ходатайство о том, чтобы на время проведения расследования судом был избран домашний арест. Наша позиция судом была услышана. Алексей Альянов адвокат адвокат

Он добавил, что обвинение Шаталову по ч. 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации) уже предъявлено. Однако отказался комментировать вопрос признания им вины.

Александр Демьянчук/ТАСС

Адвокат другого фигуранта дела Ивана Чайковского Евгения рассказала NEWS.ru, что её подзащитный не признал вину. Как пояснила адвокат, религиозная община, которую на самом деле учредил Чайковский, не входила в перечень 395 организаций, входящих в структуру «Управленческого центра свидетелей Иеговы» — именно она была запрещена Верховным судом. То есть мужчина не отрицает, что является последователем этого учения и когда-то действительно учреждал религиозную общину, однако не признает, что участвовал в создании экстремистской организации.

Организации, в которую входил Иван Степанович, не перечислено в постановлении Верховного суда. Не перечислено, потому что она была ликвидирована задолго до этого, также она никогда не признавалась экстремистской и никогда не была ликвидирована как экстремистская, — говорит защитница.

Она добавляет, что решением ВС была запрещена не сама религия свидетелей Иеговы, а организация с определённым названием и структурой.

Адвокат также поясняет, что изначально мера пресечения Чайковскому должна была избираться 26 ноября, но суд постановил продлить задержание до 72 часов. Однако и на следующий день, говорит она, их представлено не было, поэтому мужчину, как и остальных фигурантов, отправили под домашний арест.

Суд принял во внимание, что Иван Степанович — пенсионер, никогда не нарушал закон, у него есть жильё. Приятно, что суд увидел религиозный характер действий верующего человека, — сказала она.

20 апреля 2017 года Верховный суд по иску Минюста признал организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» экстремистской. Министерство объясняло подачу иска результатами проверки от февраля 2017 года. Она выявила, что головная организация свидетелей Иеговы нарушает не только уставные цели и задачи, но и российское законодательство в области противодействия экстремизму.