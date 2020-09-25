Нет места для «Партизан-феста»: как срывали концерт в поддержку белорусов

В Москве фактически сорван запланированный на 28 сентября концерт «Партизан-фест», в котором должны были участвовать Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Тимур Шаов, группы «Рабфак», «Аркадий Коц» и многие другие исполнители. Организаторы позиционировали мероприятие как фестиваль солидарности с белорусским народом, вышедшим на улицы против фальсификаций итогов президентских выборов и последующих репрессий со стороны режима Александра Лукашенко. Представители клуба, в котором планировалось выступление, не назвали причин отказа. По некоторым данным, организаторы концертов на других площадках также опасаются устраивать у себя фестиваль, ссылаясь на возможные неприятности с проверками. NEWS.ru выяснил подробности случившегося и напомнил, с каких пор запреты «неугодных» концертов стали в России относительной нормой.

Michal Kamaryt/Global Look Press

«Проданы все 250 билетов»

Как написал на странице мероприятия в Facebok один из его организаторов — журналист и музыкальный критик Ян Шенкман — концерт в поддержку протестующих белорусов «вынужденно меняет формат». По его словам, купленные билеты остаются действительными.

На клуб было оказано давление, множество аналогичных площадок под разными предлогами тоже отказались принять у себя фестиваль. Оказывается, концерт солидарности — это небезопасно. Но мы не сдаёмся, фестиваль обязательно состоится — в онлайн-формате. Лайн-ап будет расширен и усилен, — сообщил Шенкман.

Концерт должен был состояться в московском клубе Live Stars, однако 22 сентября на его странице в соцсети «Вконтакте» появилось сообщение следующего содержания:

Внимание! Фестиваль, запланированный у нас 28-го сентября, пройдет на более вместительной площадке. Информация будет чуть позже!

Арт-директор клуба Денис Голубков в беседе с NEWS.ru пояснил, что заминка с концертом якобы связана с большим количеством раскупленных билетов.

За два дня были проданы все 250 билетов, и в этот понедельник организаторы решили перенести мероприятие в клуб размером в два-три раза больше. У них что-то не сложилось с договорённостями с более крупной площадкой. В итоге один из хедлайнеров — Алексей Кортнев — заявил, что сможет выступить только онлайн. В итоге это тоже повлияло на решение сделать этот концерт в формате онлайн. Дмитрий Голубков арт-директор клуба Live Stars арт-директор клуба Live Stars

На уточняющий вопрос о возможном давлении со стороны властей или каких-либо политических структур представитель Live Stars заметил, что «всё уже сказал». Он добавил, что организаторы якобы самостоятельно решили найти более крупную площадку, «чтобы ещё больше билетов продать».

Андрей Макаревич Anton Belitsky/Global Look Press

Как сообщил NEWS.ru лидер группы «Аркадий Коц» Кирилл Медведев, в какой-то момент стало известно, что на представителей клуба «оказывается некое давление и за проведение этого концерта им угрожают различными проблемами, проверками и так далее».

Насколько я понимаю, клуб изначально был довольно решительно настроен, но в итоге был вынужден отказаться от концерта. Организаторы после этого обзвонили около 20 клубов, но все под разными предлогами и с разными формулировками тоже отказались. В итоге ситуация оказалась совсем абсурдной, были предложения провести концерт онлайн. Теперь и это тоже под вопросом, потому что на одного из организаторов — Александра Елина, продюсера группы «Рабфак» — вышли какие-то люди и объяснили ему, что есть задача не допустить концерт в любом формате. Кирилл Медведев политический активист, поэт, лидер группы «Аркадий Коц» политический активист, поэт, лидер группы «Аркадий Коц»

По словам Медведева, в СМИ уже говорилось, что фестиваль могут сорвать посредством лжеминирования, визита силовиков или отключения электричества.

Насколько мне известно, звучал запрет даже на проведение онлайн-концерта, что выглядит довольно абсурдно — никто ни с чем подобным не сталкивался. У нас есть опыт различных мероприятий типа антивоенного фестиваля «Дезерир», которые по несколько дней не удавалось провести офлайн, и приходилось устраивать Интернет-трансляции выступлений из каких-то квартир. Мы обсуждаем разные варианты проведения мероприятия. Надеюсь, что получится провести и его трансляцию, — отметил лидер группы «Аркадий Коц».

В соцсетях высказывались предложения устроить мероприятие в клубе Андрея Макаревича или в Сахаровском центре. По этому поводу, как отмечает Медведев, пока нет решения. В ближайшее время организаторы должны объявить о месте, времени и формате мероприятия.

Что касается Макаревича, то это вопрос к нему. Насчёт Сахаровского центра — там есть определённые требования, из-за которых это помещение не подходит. Например, из-за ситуации с коронавирусом необходима половинная заполняемость помещения. Также на концерт продавались билеты для благотворительных целей — на помощь белорусам, пострадавшим от полицейского насилия и репрессий. А Сахаровский центр продавать билеты не может, — объяснил Медведев.

«Бьют людей в каком угодно городе»

Также музыкант напомнил, что после того, как в Интернете появилась информация о фестивале, в некоторых лоялистских СМИ вышли негативные публикации. Кроме того, на мероприятие с критикой обрушились представители консервативной общественности, по традиции принявшиеся обвинять музыкантов левых и демократических убеждений в «русофобии», а также в поддержке «майдана». Так, обличителями фестиваля стали писатель и бывший нацбол Захар Прилепин, а также его соратник Ричард Семашков. Последний, как отмечает Кирилл Медведев, в одной из своих публикаций про вечер солидарности с белорусами написал , что в России «никому в голову не придёт такой концерт отменить», однако в день публикации его колонки стало известно про проблемы с площадкой.

Захар Прилепин Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В беседе с NEWS.ru Захар Прилепин заявил, что не является сторонником запретов, но вместо российских и белорусских реалий предпочёл бы обратить внимание на Украину и Запад.

Я не люблю, когда что-либо запрещают. У людей есть своя позиция. Ради бога — пусть поют. Я хочу, чтобы максимальное количество людей было оповещено и о том, что такая позиция есть и ничего дурного в этом нет. Потому что бьют людей в каком угодно городе, и это плохо — людей лучше не бить. Другой вопрос: я, конечно бы, предложил от каких-то сопутствующих организаций, Минобразования и Минкультуры, чтобы они сделали концерт в поддержку протестующих в Париже. Ещё и в Америке, где тоже протестующих обижают, также можно сделать хороший «Партизан-фест» в поддержку бастующего населения. Ну и, конечно, по городам Донбасса не мешало бы проехать. А если они (противники полицейского насилия. — NEWS.ru) не хотят максимально расширить охват, то пусть объяснят, почему им обидно, когда бьют [в Белоруссии], а когда других бьют и убивают, им совсем не обидно. Захар Прилепин писатель, политик писатель, политик

Политик добавил, что никогда бы не стал обращаться в какие-либо инстанции с требованием запрета фестиваля солидарности с борьбой народа Белоруссии против режима Александра Лукашенко.

Мы демократическая страна, мы не Украина, и все имеют право высказывать своё мнение. Я могу только обратиться, чтобы им разрешили выступать. А обращаться, чтобы запретили, я не буду никогда. Я совершенно серьёзно об этом говорю, без иронии, — сказал писатель.

По его мнению, проблемы у организаторов «Партизан-феста» могли возникнуть вследствие «перестраховки администрации клуба» из-за «слишком большого привлечения внимания».

Как писал NEWS.ru, события последних лет показывают, что проблемы с выступлениями «неблагонадёжных» музыкантов в России систематически возникали и ранее. Так, в 2018 году в ряде городов силовики неоднократно срывали концерты индастриал-проекта IC3PEAK и рэпера Хаски, которого даже задерживали и помещали под административный арест.

Правозащитники тогда говорили, что выступления некоторых исполнителей в последнее время не позволяют проводить в соответствии с составленным ФСБ «официально-неофициальным» списком «запрещённых музыкантов». Однако критерии, по которым они туда попадают, до конца неизвестны, так же, как и до сих пор не подтверждено само существование такого перечня.