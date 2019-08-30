https://static.news.ru/photo/ff3d388c-cbdd-11e9-a07f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Легкомоторный самолёт, который совершил жёсткую посадку в Московской области, согласно предварительным данным, взлетал с частного участка.

По словам источника в правоохранительных органах, самолёт принадлежал пилоту Дмитрию Радюхину, который погиб в результате происшествия. Предполагается, что в полёт он отправился со своего участка, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пилота при жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Клинском районе. Инцидент произошёл возле деревни Минино. По предварительным данным, ЧП произошло из-за отказа двигателя. Вместе с лётчиком на борту находилась 12-летняя девочка, которую госпитализировали с подозрением на травму позвоночника.