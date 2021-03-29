Житель Таджикистана накинулся с ножом на охранника консульства в Москве

https://static.news.ru/photo/08c4e236-90a1-11eb-beac-96000091f725_660.jpg Фото: Посольство Республики Таджикистан в РФ

Гражданин Таджикистана, проживающий в Москве, напал с ножом на охранника консульства республики.

Гражданин наш, живёт здесь. Он напал на охранника. Какой-то фанатик. Кричал, что их ущемляют, — рассказал представитель посольства РИА Новости.

Изначально напавший мужчина несколько раз ударил охранника кулаком. Воспользоваться ножом он не успел, когда он достал холодное оружие, его скрутили подоспевшие сотрудники консульства и пострадавший охранник. Злоумышленник был передан полиции.

В посольстве заявили, что в Таджикистане напавший мужчина, по предварительным данным, объявлен в розыск по обвинению в причастности к радикальной группировке. Вероятно, он был членом так называемой спящей ячейки и пришёл в посольство после распространения экстремистских воззваний к радикалам Таджикистана.

Пришёл после этих призывов религиозных экстремистских партий... По команде. Есть же куча этих «спящих ячеек», они же как зомби, ждут всегда какой-то команды, — отметил представитель посольства.

Как писал NEWS.ru, СК РФ заочно выдвинул обвинения двум россиянам, которые принимали участие в нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года. Михаил Агафонов и Ирина Белачеу приняли участие в несанкционированной акции в Киеве, в рамках которого устроили погром российского посольства.