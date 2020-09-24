Жертвами коронавируса в России за сутки стали 108 человек

https://static.news.ru/photo/48cbc0c2-ff04-11ea-a84d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 108 человек. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве (14) и Санкт-Петербурге (19). Таким образом общее число жертв коронавируса в стране достигло 20 056 человек.

Такие данные на утро 25 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выявлено 1 136 048 заражённых, из них в настоящее время болеют 181 846 человек. Кроме того, 7212 инфицированных было выявлено за минувшие сутки. Выздоровели 934 146 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост заболевших коронавирусом. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Работающим пенсионерам следует по возможности перейти на дистанционный режим работы.

Также мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал руководителям столичных предприятий перевести большую часть сотрудников в дистанционный режим работы. Сейчас, по его словам, нужно вновь перевести как можно больше сотрудников на удалёнку. Кроме того, мэр призвал строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, чтобы избежать роста количества заболевших в будущем. Он отметил, что в организациях по-прежнему должны осуществлять дезинфекцию, обеспечить применение средств индивидуальной защиты и безопасное расстояние между сотрудниками.