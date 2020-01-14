https://static.news.ru/photo/d032e33c-36ab-11ea-beec-fa163e074e61_660.jpg Ксения Пунтус Фото: k_ksusha/instagram.com

В Боткинской больнице Москвы рассказали о состоянии выпавшей из окна модели Ксении Пунтус. По словам медиков, девушка по-прежнему находится в реанимации и не может принимать посетителей.

Она по-прежнему находится в отделении реанимации, посетителей к ней не пускают. Родственники могут поговорить с доктором в положенные часы, — сообщили РИА Новости в медучреждении.

Модель нашли 11 января голой на улице. Её обнаружил в кустах дворник. При этом девушка не могла сообщить ничего, кроме своего имени. Позднее выяснилось, что она приходила в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино.

Ранее NEWS.ru писал, что Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Её состояние медики оценивают как тяжёлое.