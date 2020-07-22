Восемь человек пострадали в Набережных Челнах в ДТП с маршруткой

https://static.news.ru/photo/34dd4cf0-cc3e-11ea-ae4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Татарстана начала проверку в связи с произошедшим в Набережных Челнах ДТП с участием пассажирского автобуса. По информации регионального Минздрава, в нём пострадали восемь человек.

В результате ДТП и столкновения транспорта пассажирский автобус совершил опрокидывание на проезжую часть. В автобусе находились пассажиры, — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики, состояние восьми пострадавших оценивается, как средней степени тяжести. Погибших нет.

Со слов очевидца, находившегося в маршрутке в момент аварии, виновником ДТП стал автомобиль Honda, вылетевший на красный свет. В результате столкновения Газель с пассажирами перевернулась на обочину. Водителя, спровоцировавшего ДТП, увезли на скорой в бессознательном состоянии.

Как писал NEWS.ru, тринадцать человек доставлены в больницу после аварии с маршруткой в Астраханской области. Семеро из них находятся в реанимации. Травмы получили восемь женщин и четверо мужчин в возрасте от 22 до 55 лет, в их числе — водитель маршрутки. У пострадавших тупые травмы живота, черепно-мозговые травмы, ушибы. Машина двигалась по маршруту Астрахань — Володарский. Больше всех пострадала 39-летняя жительница посёлка Паромный, получившая сочетанную травму. У водителя маршрутки диагностирован перелом рёбер. Уже установлено, что он прошёл предрейсовый контроль и медосмотр, но в путевом листе не было отметки о времени выхода на линию, что является административным правонарушением.