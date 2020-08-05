Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

Военная база США в сирийской провинции Эль-Хасеке подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ.
Уточняется, что американская военная база находится в Эш-Шаддад. Организаторы атаки неизвестны,
В Пентагоне данную информацию не комментировали.
В течение последних месяцев в СМИ регулярно сообщается об атаках на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зоре, но военное ведомство США опровергает эту информацию.
Как писал NEWS.ru ранее, Соединённые Штаты введут новые санкции в отношении Сирии в рамках кампании давления на Дамаск, заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани 29 июля.
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