Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

https://static.news.ru/photo/8b0af08e-d79a-11ea-8a67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com

Военная база США в сирийской провинции Эль-Хасеке подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ.

Уточняется, что американская военная база находится в Эш-Шаддад. Организаторы атаки неизвестны, передаёт РИА Новости со ссылкой на сирийское издание Al-Watan.

В Пентагоне данную информацию не комментировали.

В течение последних месяцев в СМИ регулярно сообщается об атаках на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зоре, но военное ведомство США опровергает эту информацию.

Как писал NEWS.ru ранее, Соединённые Штаты введут новые санкции в отношении Сирии в рамках кампании давления на Дамаск, заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани 29 июля.