Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в Тюменской области

Вертолёт Ми-8, выполнявший рейс Тюмень — Омск, совершил вынужденную посадку в Тюменской области из-за срабатывания датчика. На борту находился экипаж из трёх человек, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительной информации, около 08:00 мск 4 декабря 2021 года из-за срабатывания датчика (стружка левого двигателя) вертолёт Ми-8, рейс UTH 0511 Тюмень (Плеханово) — Омск, произвёл посадку в районе посёлка Голымшаново. Пострадавших в результате происшествия нет, — отмечается в сообщении.

На место происшествия выехала следственная группа, которая проведёт проверку и выяснит все обстоятельства инцидента.

25 ноября стало известно, что в ХМАО во время стоянки сгорел вертолёт Ми-2. Инцидент произошёл в 30 км северо-восточнее города Покачи в Нижневартовском районе. После того как вертолёт приземлился на стоянку, пилот высадил пассажиров и ожидал их, не выключив двигатели.

Затем у транспортного средства провалилось колесо шасси, кабина накренилась, задев лопастями землю, и загорелась. В результате инцидента никто не пострадал, пилот успел покинуть кабину.