В ХМАО на стоянке сгорел вертолёт Ми-2

В ХМАО во время стоянки сгорел вертолёт Ми-2, передаёт пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. ЧП произошло во время экспедиционного полёта с целью осмотра нефтяной скважины. Пилот успел покинуть кабину, пострадавших нет.

Инцидент произошёл в 30 км северо-восточнее от города Покачи в Нижневартовском районе ХМАО. Вертолёт приземлился на стоянку. Пилот высадил пассажиров и ожидал их, не выключив двигатели. После этого у транспортного средства провалилось колесо шасси, кабина накренилась, задев лопастями землю, и загорелась.

В результате инцидента никто не пострадал, пилот успел покинуть кабину, пассажиры и экипаж в количестве трёх человек доставлены в город резервным бортом. Следователи проводят проверку, а также выясняют обстоятельства происшедшего.

Ранее сообщалось, что на севере Красноярского края совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8. По предварительным данным, воздушное судно следовало заказным рейсом по маршруту Валек — Игарка. Никто не пострадал. Причиной жёсткой посадки стали кроны деревьев. По версии следователей, вертолёт при заходе на посадочную площадку в посёлке Светлогорск задел их, в результате чего произошло падение.