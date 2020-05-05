В Вологодской области скончался первый пациент с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b4e1bf9e-8eb3-11ea-919c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В Вологодской области зарегистрирован первый летальный исход от коронавирусной инфекции. Жертвой вируса стала 67-летняя жительница Великого Устюга.

Как сообщает оперштаб региона по борьбе с коронавирусом, пациентка находилась на лечении в моногоспитатале для пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Ранее первый пациент с COVID-19 скончался в Крыму. Там от пневмонии, вызванной коронавирусом, умерла 70-летняя женщина. По данным республиканских властей, у неё было множество сопутствующих заболеваний.