В Свердловской области умершего от COVID-19 пытались выкопать из могилы

https://static.news.ru/photo/b9b26ed6-d0af-11ea-8a02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скандал разгорается в Сверловской области. Там скончавшегося от коронавируса мужчину пытались выкопать из могилы после подмены тела. Об этом рассказала дочь умершего жителя Краснотурьинска.

По её словам, родным попытались выдать другого покойника. При этом тело её отца, похороненного по ошибке под чужой фамилией, пытались выкопать из могилы.

Вечером 27 июля на новое карпинское кладбище приехали 4 человека на машине скорой помощи. Охранник кладбища спросил, что им нужно, на что они заявили, что будут выкапывать тело. Никаких документов на эксгумацию у них не было, при этом они сказали, что «разрешение дал главврач карпинской больницы Штах Е.В», — поделилась Мария Мешкова.

В этой могиле, по её словам, на самом деле её 64-летний отец Станислав Еремеев. Мужчина умер от осложнений коронавирусной в Карпинской больнице. Ранее Мария рассказывала, что 25 июля вместе с матерью приехала в морг, где ей выдали тело чужого мужчины в одежду отца. Девушка обратилась в полицию и добилась разрешения на эксгумацию похороненного по ошибке отца. Приехав на кладбище, она обнаружила могилу наполовину раскопанной.

Официальных комментариев от главного врача Карпинской больницы Евгения Штаха пока нет. Ситуацию также отказались прокомментировать в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области, отмечает URA.RU.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае ушёл в отставку после проверки, связанной с жалобой пациентов на плохие условия и лечение в учреждении. Поводом к проверке стала смерть врача-гинеколога Галины Лебедевой. Женщине отказались делать компьютерную томографию лёгких, объяснив, что она «не влезет» в аппарат.