Главврач больницы Красноярска ушёл в отставку после проверки

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Главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае ушёл в отставку после проверки, связанной с жалобой пациентов на плохие условия и лечение в учреждении. При проверке краевой Минздрав обнаружил в работе больницы многочисленные нарушения.

Министерская проверка была организована по поручению министра здравоохранения Красноярского края. В рамках мероприятия был совершён обход терапевтических отделений, где лежат больные пневмонией.

Администрацией учреждения не организованы в требуемом объёме противоэпидемические мероприятия для работы в условиях эпидемического процесса, персоналом не используются в строгом режиме средства индивидуальной защиты, дезинфекционные мероприятия, некорректно ведётся статистика, — говорится в сообщении министерства.

Однако, по информации ведомства, анализ историй болезни говорит о том, что оказание помощи в больнице ведётся в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, все медикаменты имеются в необходимом количестве.

Отмечается, что отставка главврача была принята, а также был назначен исполняющий обязанности руководителя больницы.

Ранее врач-гинеколог со стажем 34 года Галина Лебедева умерла от коронавируса в городе Уяр. Ей отказались делать компьютерную томографию лёгких, объяснив, что она «не влезет» в аппарат, писал NEWS.ru.