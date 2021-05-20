В Пермском крае школьник ранил ножом учителя

https://static.news.ru/photo/1934a3f2-ba06-11eb-90ba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пермском крае школьник напал на педагога с ножом и ранил его. Подростка задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону.

Инцидент произошёл в городе Березники. Нападение на учителя совершил учащийся лицея № 1. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Пострадавшая госпитализирована. В пресс-службе краевой больницы имени Вагнера агентству рассказали , что она находится в операционной. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.

По сведениям Telegram-канала Baza, нападавшего зовут Роман Долбеев. Он считал, что учитель Людмила Ишменёва занижала ему оценки, и решил ей отомстить. Учащийся нанёс педагогу два ранения в шею.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге росгвардейцы остановили 17-летнего ученика, который направлялся в школу в амуниции силовиков. У подростка при себе также был страйкбольный пистолет. Задержали его у входа в учебное заведение после сообщений очевидцев о подозрительном человеке. Подросток заявил, что надел амуницию ради фотосессии, планов устраивать стрельбу, как в Казани, у него не было.