В Пермском крае школьник ранил ножом учителя

В Пермском крае школьник напал на педагога с ножом и ранил его. Подростка задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону.
Инцидент произошёл в городе Березники. Нападение на учителя совершил учащийся лицея № 1. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Пострадавшая госпитализирована. В пресс-службе краевой больницы имени Вагнера агентству
По сведениям Telegram-канала Baza, нападавшего зовут Роман Долбеев. Он считал, что учитель Людмила Ишменёва занижала ему оценки, и решил ей отомстить. Учащийся
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге росгвардейцы остановили 17-летнего ученика, который направлялся в школу в амуниции силовиков. У подростка при себе также был страйкбольный пистолет. Задержали его у входа в учебное заведение после сообщений очевидцев о подозрительном человеке. Подросток заявил, что надел амуницию ради фотосессии, планов устраивать стрельбу, как в Казани, у него не было.