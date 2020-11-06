В Москве загорелся бывший завод

https://static.news.ru/photo/7dc12d44-205b-11eb-88f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории бывшего завода железобетонных изделий на юго-востоке Москвы произошёл пожар.

Об этом представитель ГУ МЧС по столице рассказал ТАСС. Экстренные службы получили сообщение о возгорании в 20:04. Адрес объекта, охваченного огнём — Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. Собеседник агентства уточнил, что горит мусор на площади порядка 200 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. По данным источника агентства, произошло обрушение одного из зданий на территории бывшего завода.

По данным РИА Новости, огонь может подступать к газовым баллонам, об этом рассказал ещё один источник в экстренных службах.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в городе Ельня Смоленской области, в результате которого погибли пять детей и двое взрослых. Заведено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В ведомстве уточнили, что личности всех жертв пожара установлены. Самому младшему из погибших 11 лет. Семья не состояла на учёте в системе органов профилактики.