В Москве загорелся бывший завод

На территории бывшего завода железобетонных изделий на юго-востоке Москвы произошёл пожар.
Об этом представитель ГУ МЧС по столице
Информации о пострадавших не поступало. По данным источника агентства, произошло обрушение одного из зданий на территории бывшего завода.
По данным РИА Новости, огонь
Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в городе Ельня Смоленской области, в результате которого погибли пять детей и двое взрослых. Заведено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
В ведомстве уточнили, что личности всех жертв пожара установлены. Самому младшему из погибших 11 лет. Семья не состояла на учёте в системе органов профилактики.