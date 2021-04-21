В Москве найден мёртвым актёр сериала «Глухарь»

https://static.news.ru/photo/c28e89b0-a28a-11eb-8e45-96000091f725_660.jpg Алексей Артамонов Фото: kino-teatr.ru

Актёра Алексея Артамонова обнаружили мёртвым в его московской квартире на проспекте Вернадского. Артист несколько дней не отвечал на звонки своего родственника, после чего тот решил обратиться в полицию.

Прибывшие правоохранители вскрыли квартиру, где нашли тело Артамонова, сообщает MK.RU. Причина смерти 62-летнего актёра не сообщается.

Алексей Артамонов известен зрителям по работам в сериалах «Глухарь», «Час Волкова», «Тест на беременность» и «Группа счастья». На его счету также более 30 ролей, сыгранных в Центральном академическом театре Советской Армии.

В январе стало известно о смерти актёра Дмитрия Гусева, также снимавшегося в сериале «Глухарь». Мужчина скончался в результате сердечной недостаточности на юго-востоке Москвы. Прохожие обнаружили его в автомобиле, который он припарковал на обочине. Он стал 11-м участником сериала, умершим за последние 10 лет.

До Гусева был убит актёр Вячеслав Титов, затем от переохлаждения умер Анатолий Отрадов, от светошумовой гранаты погиб 41-летний Сергей Шарошкин, от инфаркта Василий Савинов, от травмы головы скончался Сергей Бездушный, от проблем с сердцем умер 58-летний Сергей Таланов.

Ещё один актёр сериала, Михаил Фатеев, покончил жизнь самоубийством, затем от рака лёгких умерла Дарья Егорычева. Естественной смертью, по словам родных, скончалась только актриса сериала 65-летняя Ольга Вялкикова.