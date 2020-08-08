В Москве лифт для еды сломал шею официантке

https://static.news.ru/photo/77403846-da2b-11ea-b4ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На юго-западе Москвы официантка получила перелом шейного отдела позвоночника. Её голова застряла между частями механизма грузового лифта, который начал движение.

Инцидент произошёл в ночь на 8 августа на втором этаже бара-ресторана «Территория» на Ясногорской улице.

34-летняя официантка Мария пыталась докричаться до поваров на первом этаже. Она подошла к грузовому лифту для доставки еды и засунула голову в кабину. По неосторожности женщина нажала кнопку и лифт поехал вниз.

Как пишет «МК», система торможения сработала не сразу. Лифт проехал некоторое расстояние. Шея пострадавшей оказалась зажата между двумя частями механизма. Чтобы освободить официантку, сотрудникам ресторана пришлось поднять лифт на второй этаж.

Коллеги женщины уверены, что инцидент произошёл из-за усталости официантки. Она приехала в Москву из Воронежа. В ресторане работает больше месяца. У пострадавшей есть ребёнок.

Официантку увезли в реанимацию Первой городской больницы. Сначала медики подозревали у неё перелом гортани, но оказалось, что лифт сломал ей шейный отдел позвоночника.

NEWS.ru писал, что мужчина в лифте напал на жительницу Москвы. Он стянул с неё джинсы и стал трогать за интимные места. Когда злоумышленнику не удалось сорвать с девушки остатки одежды, он занялся самоудовлетворением. Пострадавшей удалось отбиться и запереться в квартире. Насильник был задержан полицией.