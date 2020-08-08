В Москве лифт для еды сломал шею официантке

На юго-западе Москвы официантка получила перелом шейного отдела позвоночника. Её голова застряла между частями механизма грузового лифта, который начал движение.
Инцидент произошёл в ночь на 8 августа на втором этаже бара-ресторана «Территория» на Ясногорской улице.
34-летняя официантка Мария пыталась докричаться до поваров на первом этаже. Она подошла к грузовому лифту для доставки еды и засунула голову в кабину. По неосторожности женщина нажала кнопку и лифт поехал вниз.
Как
Коллеги женщины уверены, что инцидент произошёл из-за усталости официантки. Она приехала в Москву из Воронежа. В ресторане работает больше месяца. У пострадавшей есть ребёнок.
Официантку увезли в реанимацию Первой городской больницы. Сначала медики подозревали у неё перелом гортани, но оказалось, что лифт сломал ей шейный отдел позвоночника.
NEWS.ru писал, что мужчина в лифте напал на жительницу Москвы. Он стянул с неё джинсы и стал трогать за интимные места. Когда злоумышленнику не удалось сорвать с девушки остатки одежды, он занялся самоудовлетворением. Пострадавшей удалось отбиться и запереться в квартире. Насильник был задержан полицией.
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