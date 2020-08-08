В Калининградской области двоих детей ранило взрывом снаряда времён ВОВ

https://static.news.ru/photo/043ef7a2-da20-11ea-b94e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининградской области двое детей пострадали при взрыве снаряда, предположительно, времён Великой Отечественной войны. Один ребёнок — в тяжёлом состоянии.

По словам представителя СУ СК РФ по региону Натальи Гацко, пострадавшие — пятилетний мальчик и девятилетняя девочка. Инцидент произошёл, когда две семьи с детьми отдыхали в палатках в лесу под городом Балтийск. Снаряд, находившийся в земле, сдетонировал во время разведения костра. В результате осколки попали в детей. Оба ребёнка госпитализированы в детскую областную больницу, передаёт РИА Новости.

По данному факту Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР незамедлительно организована доследственная проверка, — сообщила Гацко.

По её словам, следователи уже завершили осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В Минздраве Калининградской области рассказали, что мальчик находится в тяжёлом состоянии, девочка — в состоянии средней тяжести.

Ранее NEWS.ru писал о том, что шесть детей погибли и ещё четверо пострадали при взрыве самодельной бомбы на севере Буркина-Фасо.