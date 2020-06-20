Умер экс-участник группы «Альянс» Олег Парастаев

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Скончался бывший клавишник советской и российской группы «Альянс» Олег Парастаев. Музыкант умер 62-м году жизни.

Сегодня ранним утром ушёл из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж. Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега, — говорится на странице коллектива «ВКонтакте».

О дате и времени панихиды будет известно позднее. О причинах смерти не сообщается.

Олег Парастаев получил известность как участник легендарной группы «Альянс», солистом которой он стал в 1986 году. Год спустя коллектив выступил на рок-лабораторном «Фестивале надежд», где группа исполнила композиции «Дайте огня» и «Фальстарт». В 1988 году музыкант основал собственную команду «Новая русская группа».

Парастаев является автором известной композиции «На заре», которую впоследствии перепели Евгений Гришковец, группа «Бигуди» и солист Brainstorm Ренарс Кауперс. В апреле на YouTube опубликовали восстановленный клип, снятый в 1987 году. За несколько часов он набрал более 500 тысяч просмотров. После этого хостинг заблокировал ролик. Как сообщил тогда Парастаев, клип заблокировали с формулировкой за спам, обман и мошенничество. Позднее он подал апелляцию, и клип восстановили.