Сёрферы сообщили о загрязнении побережья Тихого океана на Камчатке 

https://static.news.ru/photo/afd78ff2-03f6-11eb-9c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Glebov/Unsplash

Вода в Тихом океане близ побережья Камчатки загрязнена какими-то химикатами, сообщили российские сёрферы.

Один из любителей кататься на досках написал пост в Instagram, в котором обратил внимание коллег и местных властей на резкий химический запах и резь в глазах на берегу. Он также рассказал, что те, кто заходил в воду, через какое-то время плохо себя чувствовали: их тошнило и сильно падало зрение.

Мы были на пляже и кататься не пошли, но когда появился ветер с океана, у всех начался кашель и резь в горле, — пишет сёрфер.

Он добавил, что на побережье виднеется большое количество мёртвой рыбы и моллюсков.

Местная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями о загрязнении океанской воды в районе Халактырского пляжа.

Пробы воды показали превышенное количество нефтепродуктов, а также высокую концентрацию фенола. На данный момент проводится детальный химический анализ океанской воды.

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