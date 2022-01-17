Свидетель раскрыл детали ограбления вдовы Градского

Охранник посёлка, в котором находится ограбленный дом вдовы Александра Градского Марины Коташенко, рассказал о подробностях инцидента. Мужчина стал свидетелем некоторых событий, пишет «Московский комсомолец». Вдову Градского ограбили на 100 млн рублей. Преступники устроили ДТП с её автомобилем, а затем пересели к женщине в машину и под угрозой оружия заставили отвезти в дом и указать, где находятся деньги.

Она ехала на «Лексусе». Сзади стёкла были тонированные, сбоку — запотевшие. Но я не могу сказать, был ли кто-то в машине, кроме водителя. Просто не увидел. Сама Коташенко была абсолютно спокойна, то есть не выглядела испуганной. Это было днём, а часов в пять вечера она позвонила мне и попросила впустить полицию, — сказал собеседник издания.

Существует несколько версий обстоятельств ограбления. По одной из них, к инциденту причастен обслуживающий домашний персонал четы Градских, по другой — ограбление было инсценировкой. Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что в произошедшем виновны люди из окружения Коташенко.

Ранее телеведущий Андрей Караулов, живущий по соседству с домом Градского, посетовал на не очень качественную работу полиции в районе. Версию об инсценировке ограбления он назвал «чушью».