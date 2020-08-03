Самолёт миссии ООН совершил жёсткую посадку в Мали

https://static.news.ru/photo/db836818-d5b3-11ea-977c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moussa Nimaga/facebook.com

При экстренном приземлении борта с персоналом Организации Объединённых Наций в аэропорту Гао на юго-востоке Мали пострадали 11 человек. Об этом сообщил спецпредставитель ООН и глава Многопрофильной комплексной миссии организации по стабилизации в Мали (МИНУСМА) Махамат Салех Аннадиф.

Примерно в 10:15 утра 3 августа самолёт МИНУСМА из Бамако с четырьмя пассажирами и семью членами экипажа совершил сложную посадку в аэропорту Гао. Будет проведено расследование, чтобы как можно скорее определить причину инцидента, — приводит сообщение Аннадифа ТАСС.

Он также рассказал, что десять человек получили лёгкие травмы, а один из членов экипажа ранен серьёзно. Самолёт при этом сильно повреждён. Как отметил Аннадиф силы быстрого реагирования, входящие в состав комплексной миссии уже направлены на место ЧП.

Глава МИНУСМА при этом не назвал гражданство и должности пассажиров и экипажа, а также не уточнил, какой авиакомпании принадлежит лайнер. По данным местных СМИ, борт зарегистрирован под номером RA-74044. Согласно данным ресурса Flightradar24, это Ан-74 и принадлежит авиакомпании Utair.

МИНУСМА учредил Совета Безопасности ООН весной 2013 года. Миссия оказывает помощь малийским властям укреплять безопасность на территории страны. Сейчас в её состав входят 15 тыс. военнослужащих.

Как писал NEWS.ru, ранее частный легкомоторный самолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку в районе посёлка Стрельцово под Калининградом.