https://static.news.ru/photo/e57a9538-3fab-11ea-9361-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Пассажирский лайнер Airbus 306 авиакомпании Iran Airtour совершил экстренную посадку в аэропорту Тегерана. Причиной стали технические неполадки.

Самолёт направлялся в Стамбул. Однако экипаж во время взлёта обнаружил проблемы. Командир лайнера принял решение прервать полёт. Воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Мехрабад. На данный момент пассажирам ничего не угрожает, сообщает РЕН ТВ.

Как ранее передавал NEWS.ru, у самолёта «Вьетнамских авиалиний» сломались шасси в Шереметьево. Всех пассажиров пересадили на другой борт.