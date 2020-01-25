Пассажирский лайнер Airbus 306 авиакомпании Iran Airtour совершил экстренную посадку в аэропорту Тегерана. Причиной стали технические неполадки.
Самолёт направлялся в Стамбул. Однако экипаж во время взлёта обнаружил проблемы. Командир лайнера принял решение прервать полёт. Воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Мехрабад. На данный момент пассажирам ничего не угрожает,
Как ранее передавал NEWS.ru, у самолёта «Вьетнамских авиалиний» сломались шасси в Шереметьево. Всех пассажиров пересадили на другой борт.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен