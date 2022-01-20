Россиянка вылила уксус в вентиляцию, чтобы наказать курящих соседей

Жительница Петрозаводска вылила уксус в вентиляционную систему многоквартирного дома в качестве наказания для курящей соседки снизу. Один из потерпевших жильцов рассказал «360», что после инцидента долго не мог зайти в туалет из-за ужасного запаха.

Она (женщина, вылившая уксус в вентиляцию. — NEWS.ru) дверь не открывала им (сотрудникам экстренных служб. — NEWS.ru), сказала: «Только с полицией». Полиция когда приезжала, она сказала: «У меня всё хорошо, и дверь открывать не буду», — вспомнил пострадавший.

По его словам, конфликт начался с того, что женщине не понравилось, что её соседка курит на балконе. Он уточнил, что виновница не открывает никому дверь, и рассказал, как её сын однажды приходил разбираться с пневматическим пистолетом. Жильцы уже писали заявление на соседку, однако урегулировать ситуацию пока не удалось.

В апреле этого года пожилая женщина из Елабуги (Татарстан) облила свою соседку уксусной кислотой из-за «шумных детей», которые якобы кидали камни в её окно. Пенсионерка стояла у двери в подъезд, когда соседка открыла дверь, то плеснула ей в лицо кислотой. Пострадавшая была вместе с двумя детьми. Она получила ожог лица и носоглотки. Кислота также попала на старшую дочь. Супруг травмированной рассказал, что женщина гоняет по двору детей, а также давит котят у них на глазах.