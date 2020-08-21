Режим ЧС введён в Ярославле после взрыва газа в жилом доме

https://static.news.ru/photo/ab467f2a-e3f3-11ea-a668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После взрыва газа в многоквартирном доме, власти Ярославля приняли решение о введении режима ЧС городского уровня.

На территории Ярославля объявлен режим ЧС городского уровня, реагируют силы и средства областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — цитирует сообщение правительства РИА Новости.

На данный момент в Дзержинской территориальной администрации проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия работают спасательно-поисковые группы. Под завалами могут находиться два человека, в том числе — ребёнок.

Инцидент произошёл на улице Батова 21 августа. По предварительным данным, погибла женщина, пострадали четыре человека.

Как писал NEWS.ru ранее, взрыв газа в жилом доме в Ярославле был слышен в соседних кварталах. Об этом рассказали очевидцы.