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Разбившийся на учениях Су-30 сбил экипаж другого истребителя

13:51, 23 сентября 2020 16
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-30, который упал 22 сентября в Тверской области, мог быть сбит другим самолётом. Это произошло по ошибке во время очередных учений.

Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлён другим воздушным судном, — сообщил источник ТАСС.

О крушении истребителя стало известно накануне. Эту информацию подтвердила пресс-служба Западного военного округа. ЧП произошло при проведении планового учебно-тренировочного полёта. По предварительным данным, экипаж благополучно катапультировался. Сразу после приземления лётчики вышли на связь и сообщили, что живы.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области самолёт Cessna 172 аварийно сел из-за оторвавшегося винта. Пострадавших не было. Самолёт был приписан к Гостилицкому аэроклубу, писал NEWS.ru.

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