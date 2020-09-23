Разбившийся на учениях Су-30 сбил экипаж другого истребителя

https://static.news.ru/photo/6e842cd8-fd8c-11ea-b9b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-30, который упал 22 сентября в Тверской области, мог быть сбит другим самолётом. Это произошло по ошибке во время очередных учений.

Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлён другим воздушным судном, — сообщил источник ТАСС.

О крушении истребителя стало известно накануне. Эту информацию подтвердила пресс-служба Западного военного округа. ЧП произошло при проведении планового учебно-тренировочного полёта. По предварительным данным, экипаж благополучно катапультировался. Сразу после приземления лётчики вышли на связь и сообщили, что живы.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области самолёт Cessna 172 аварийно сел из-за оторвавшегося винта. Пострадавших не было. Самолёт был приписан к Гостилицкому аэроклубу, писал NEWS.ru.