Пожар после взрыва в Бейруте пока не удаётся потушить

https://static.news.ru/photo/04e6764c-d6e9-11ea-b70c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Сотрудники сил гражданской обороны Ливана продолжают работать над ликвидацией пожара, возникшего после взрыва в порту Бейрута.

Все дороги, ведущие в порт, заблокированы, на них дежурят отряды ливанской армии. Продолжается поисково-спасательная операция, спасатели разбирают завалы разрушенных зданий, под которыми могут находиться люди, передаёт ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра.

Как писал NEWS.ru ранее, при взрыве в порту ливанской столицы по последним данным погибли уже более 100 человек. Об этом сообщило Ливанское общество Красного Креста.