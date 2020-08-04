Пожар после взрыва в Бейруте пока не удаётся потушить

Сотрудники сил гражданской обороны Ливана продолжают работать над ликвидацией пожара, возникшего после взрыва в порту Бейрута.
Все дороги, ведущие в порт, заблокированы, на них дежурят отряды ливанской армии. Продолжается поисково-спасательная операция, спасатели разбирают завалы разрушенных зданий, под которыми могут находиться люди,
Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра.
Как писал NEWS.ru ранее, при взрыве в порту ливанской столицы по последним данным погибли уже более 100 человек. Об этом сообщило Ливанское общество Красного Креста.
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